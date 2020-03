CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Non è un mistero che la Juventus voglia riportare a Torino Paul Pogba già la prossima estate. L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il quadro della situazione spiegando i risvolti economici della possibile operazone che potrebbe ricalcare contorni simili a quella che portò Cristiano Ronaldo allo 'Stadium'. Se i prezzi non dovessero scendere a causa dell'emergenza Coronavirus che dovrebbe abbassare gli introiti dei cluh, l'affare Pogba costerebbe 100 milioni di cartellino e circa 30 lordi all’anno per cinque anni, totale 250 milioni di euro, commissioni escluse.

L'eventuale arrivo del francese alla Juventus potrebbe però risultare simile a quello di CR7 con annessi benefici economici grazie alla stessa immagine del centrocampista che favorirebbe almeno la copertura parziale del costo dell'ingaggio in virtù di sponsor e merchandising. Pogba infatti da questo punto di vista sarebbe un profilo molto interessante anche per gli anni a seguire al contrario di Ronaldo vista la differenza di età, grazie inoltre al suo impatto sui social tra musica, abitudini e cultura hip-pop utile a coprire quella generazione X che tanto piace ad Agnelli. Il francese andrebbe nello specifico a favorire il mercato USA della Juve con Ronaldo sul fronte Asia ed Europa e Dybala per il Sudamerica.

