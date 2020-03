p>UEFA EMERGENZA CORONAVIRUS RIUNIONE / C'è ancora da attendere per capire cosa ne sarà di questa stagione calcistica a livello europeo: dopo lungo tergiversare, laha deciso di convocare una riunione straordinaria in video conferenza per decidere la risposta del calcio al, dando appuntamento alla settimana prossima. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il comunicato è arrivato poco fa e al suo interno si legge: "Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la UEFA ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai dirigenti dell'European Club Association, delle Leghe europee e un rappresentativa della FIFPro, per partecipare a riunioni in videoconferenza che si terrà martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo allo scoppio. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020. Ulteriori comunicazioni saranno fatte dopo tali incontri".

Confermate quindi le gare in programma questa sera di Europa League: ogni decisione, anche sul proseguo della Champions, è rinviata a martedì prossimo.