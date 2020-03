SERIE A LEGA CALCIO STOP CAMPIONATO / Ieri sono stati disputati i 5 recuperi, tra cui Juvenuts-Inter, della 26a giornata di Serie A con Sassuolo e Brescia che questa sera chiuderanno i conti: ma la possibiltà che il campionato si fermi almeno fino al 3 aprile è davvero concreta. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' domani è previsto il consiglio straordinario della Federcalcio: la sensazione è che il campionato si fermi per davvero. Con una decisione che produrrà due punti interrogativi anche per Inter-Getafe e Juve-Lione.

Porte chiuse? Campo neutro all’estero? In quel caso la decisione passerà all’Uefa. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Oggi non è possibile capire quali saranno i risvolti sul campionato e le sorti della Serie A. Con la sospensione di un mese, bisognerà capire se l'idea di spostare gli Europei nel 2021 venga accolta per consentire la conclusione dei campionati nazionali. Al momento da Nyon questa opzione non l'hanno presa in considerazione. Potrebbe nascere un Europeo compresso, oggi il presidente della FIGC parlerà con l'Uefa perché a Nyon è stato istiuito un gruppo di lavoro in contatto con tutte le Leghe e le Federazoni.