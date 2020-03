CORONAVIRUS MALAGO' SERIE A / Nell'ambito dell'emergenza coronavirus, che potrebbe portare allo stop del campionato di Serie A, interviene il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha parlato a 'Che tempo che fa' sulla Rai. "La Lega Serie A oggi ha deciso con pieno diritto di non recepire l'invito del ministro Spadafora - ha spiegato - Ma se in consiglio martedì la Federcalcio non conferma la decisione, si arriva di fatto al commissariamento.

Giusto lo stop al campionato? Dico che tutti quanti devono andare verso la stessa direzione, serve uniformità tra i vari campionati e tra i vari sport. Non possono esseci regole diverse. Chiamerò domani tutti i presidenti delle federazioni degli sport di squadra per questo".

