CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ZIDANE / Archiviate le incertezze sulla data di recupero di Juventus-Inter e delle altre gare rinviate, il tema calciomercato Juve torna ad affacciarsi con prepotenza, soprattutto per quanto riguarda un potenziale addio di Maurizio Sarri. L'ex Chelsea e Napoli sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi e tra la sfida contro i nerazzurri e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione il tecnico bianconero è pronto a giocarsi una buona fetta del suo futuro.

Da tempo, si parla anche di una possibile separazione immediata con un clamoroso ritorno di Massimiliano, ma la dirigenza torinese non perde di vista altre candidature a lunga gittata.

Calciomercato Juventus, Zidane attratto dai bianconeri

A tal proposito, secondo il 'Corriere della Sera' nelle prossime settimane potrebbe crearsi un intreccio molto interessante con il Real Madrid. Da giorni, infatti, la stampa spagnola parla di un Mauricio Pochettino preallertato da Florentino Perez in vista della prossima stagione. Nonostante la vittoria nel Clasico, la posizione di Zinedine Zidane non sarebbe così salda e l'obiettivo principale dei Blancos sarebbe proprio l'allenatore argentino, già seguito lo scorso anno e anche sul taccuino di Andrea Agnelli che, tuttavia, non perde di vista nemmeno Zizou. Il tecnico francese, dal canto suo, sarebbe molto attratto dall'ipotesi di tornare a Torino nelle vesti di allenatore.