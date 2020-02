Juventus-Inter, corsa contro il tempo per Handanovic

JUVENTUS INTER HANDANOVIC / Scongiurato il rischio ulteriore rinvio, Juventus-Inter, big match della prossima giornata di campionato, si disputerà a porte chiuse. Match decisivo per la lotta scudetto, con i nerazzurri di Conte che si giocano tutto o quasi. Il tecnico interista spera di avere finalmente a disposizione Samir Handanovic dopo una lunga assenza. L'estremo difensore sloveno punta a recuperare, domani o dopodomani gli esami per verificare le condizioni della sua mano.

In caso di via libera, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', la possibilità di allenarsi venerdì e sabato e poter così scendere in campo domenica sera.

