Juventus: Ronaldo segna, i centrocampisti no | Soluzione nerazzurra

CALCIOMERCATO JUVENTUS CENTROCAMPO - Sabato scorso Cristiano Ronaldo è andato in gol per la decima giornata di campionato di fila. Un bel traguardo personale che, però, non è bastato alla Juventus, uscita sconfitta dalla trasferta del 'Bentegodi' contro il Verona. Se CR7 è già arrivato a quota 23 gol in stagione, i compagni di reparto Dybala e Higuain sono fermi rispettivamente a 11 ed 8 considerando tutte le competizioni. Ma il vero problema per Sarri è l'apporto in zona gol da parte dei centrocampisti, che hanno le polveri bagnate. Dopo i tre attaccanti, infatti, il miglior marcatore bianconero fino a questo momento è il difensore Bonucci con 4 centri.

Un bilancio non all'altezza del 5 volte Pallone d'Oro, che storce il naso e vuole rinforzi.

Lo score dei centrocampisti della Juve non è affatto buono: il migliore è Pjanic con 3 reti, seguito da Ramsey con 2, mentre ne hanno segnato uno a testa Bentancur, Matuidi e Bernardeschi. Nessun gol, invece, per Rabiot, Khedira (che ha collezionato 17 presenze prima dell'infortunio) ed Emre Can nelle 8 gare giocate prima della cessione a gennaio. La soluzione dal calciomercato potrà arrivare soltanto in estate e potrebbe rispondere al nome di Hans Vanaken. Si tratta di un mediano belga classe 1992 che milita nel Club Brugge e che ha appena vinto la Scarpa d'Oro in patria per il secondo anno di fila. Il vizio del gol non gli manca: sono già 16 tra campionato e Champions - preliminari inclusi - in 34 presenze. Seguito in passato dalla Lazio, a giugno si prevede un'asta con diversi top club europei pronti a darsi battaglia.

