JUVENTUS SANREMO MASINI RONALDO / Non è piaciuto il dono che Cristiano Ronaldo ha portato ad Amadeus ieri sera a Sanremo: Marco Masini commenta in maniera critica la presenza del fuoriclasse portoghese al Festival e soprattutto la maglia della Juventus data al conduttore.

Parlando in conferenza stampa, il cantante ha detto: "Quello che dico, non facendo polemica, è che Ronaldo potrebbe avere più delicatezza. Siamo in Italia e ci sono tante squadre e poteva portare la maglia del Portogallo: avrebbe fatto più bella figura. Ma questo non perché sono anti-juventino: se ci fosse stato, avrebbe dovuto portare la maglia dell'Italia, ci fosse statoquella dell'Argentina: io avrei portato la maglia del".