Calciomercato Juventus, non solo Icardi e Pogba | Sorpresa Paratici

CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE AOUAR / Prima in classifica e ancora in corsa in tre competizioni, la Juventus lavora al calciomercato estivo, quando potrebbe regalarsi un altro acquisto di spessore internazionale. I nomi principali restano Paul Pogba e Mauro Icardi, talenti seguiti ormai da tempo e ancora incerti sulla loro permanenza, rispettivamente, a Manchester e Parigi.

Tuttavia, tra i profili di campioni affermati,non esclude nomi a sorpresa: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso: colpo Icardi | La sorpresa di Paratici!

Per il centrocampo della Juventus resta caldo il nome di Tonali, ma l'osservato speciale degli ultimi tempi, riporta 'Tuttosport', è Houssem Aouar, prossimo avversario in Champions League con il Lione. Dall’Olanda, inoltre, arrivano conferme sull’interesse bianconero per l'attaccante 21enne Donyell Malen del Psv e per il 19enne Myron Boadu dell’Az Alkmaar, come già anticipato da Calciomercato.it. Non solo talenti già noti al grande calcio, quindi: la Juventus punta dritto sui nomi nuovi del panorama mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, van Dijk è più di un'ipotesi