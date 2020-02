CALCIOMERCATO RAIOLA FIFA / Mino Raiola è come sempre protagonista di quasi ogni sessione di calciomercato. Anche lo scorso gennaio ha messo il suo zampino nel trasferimento del giovane Haaland al Dortmund facendo un corposo spostamento di milioni di euro. Di questo e tanto altro ha parlato il potente procuratore ai microfoni di 'sportmagazine.knack.be': "Con Erling Haaland, sono stato occupato per quasi un anno. Suo padre è strettamente coinvolto. Ho parlato con un certo numero di club, ascoltato i piani, ho visto i numeri e li ho negoziati. Non voglio sembrare arrogante, ma penso di aver creato questo mercato.

Il calcio è diventato spettacolo e intrattenimento. Ho inventato il calciomercato nei 25 anni in cui sono stato attivo. Ormai è un'industria gigantesca, che ho plasmato non chiudendo mai la bocca e prendendo sempre posizione per i miei giocatori ".Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e non solo---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba spinge per il ritorno: Raiola al lavoro

Calciomercato, Raiola attacca la FIFA

Sul trasferimento di Pogba allo United, Raiola ha sottolineato: "Non ho minacciato nessuno al Manchester United con una pistola per riportare indietro Paul Pogba. È molto strano che si guardi sempre ai miei guadagni, ma non si sente nulla dalla FIFA, quando l'Ajax riceve 150 milioni di euro per due ragazzi (Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong)". Poi rincara la dose attaccando la FIFA: "La FIFA è terminata, il vecchio sistema è finito. Questo è l'inizio di una nuova era, siamo alla base. È tempo di una rivoluzione. Ad esempio, non capisco, perché un trasferimento di un giocatore da Twente a Verona debba passare attraverso il sistema FIFA. Non possiamo farlo noi stessi in Europa? Se un giocatore va alla MLS, quindi secondo le regole della MLS e non quelle della FIFA (...) Qui vogliono il controllo e una parte del denaro. Alla FIFA tutto riguarda potere e denaro. Non per gli interessi del calcio. Questo sistema di trasferimento è traffico di esseri umani".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, le ultime dalla Continassa: differenziato per un attaccante

Calciomercato Milan, retroscena clamoroso su Piatek