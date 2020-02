Calciomercato Inter, post Handanovic | Pista da record

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC - Samir Handanovic tiene in ansia l'Inter. Il portiere e capitano nerazzurro è alle prese con un infortunio al mignolo che gli ha fatto saltare la sfida di domenica scorsa contro l'Udinese e che lo mette a rischio anche per il derby di domenica prossima contro il Milan. Lo sloveno tiene banco per il presente ma anche per il futuro, considerato che a luglio compirà 36 anni.

Visto il suo rendimento in questa stagione, i nerazzurri non sembrano preoccupati dall'età, ma è chiaro che gli uomini mercato abbiano già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un erede all'altezza di Handanovic

Tanti nomi sono stati fatti negli ultimi mesi, l'ultimo però ha del clamoroso. Si tratta di Kepa Arrizabalaga, che detiene il record per il trasferimento del cartellino di un portiere con gli 80 milioni di euro spesi dal Chelsea per strapparlo all'Athletic Bilbao. Ma i 'Blues' non sono soddisfatti del suo rendimento dello spagnolo, tanto che il manager Lampard ha dichiarato pubblicamente che "Kepa sa di aver commesso degli errori che ci sono costati degli obiettivi" e nell'ultima gara di Premier lo ha lasciato in panchina per scelta tecnica. Secondo il portale iberico 'Todo Fichaje', l'Inter lo avrebbe messo nel mirino ed avrebbe già avuto i primi contatti con l'agente di Kepa per valutare la fattibilità dell'operazione.

