DIRETTA Serie A, Salernitana-Verona 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

La penultima giornata di Serie A si chiude oggi con due partite, ecco gli aggiornamenti in tempo reale su Salernitana-Verona

Dopo i primi verdetti arrivati ieri nella lotta per non retrocedere, Sassuolo in Serie B e salvezza Cagliari, oggi potrebbe arrivarne un altro dallo Stadio Arechi, dove il Verona fa visita alla Salernitana nel monday night in programma alle 18.30. In caso di successo questa sera, gli scaligeri chiuderebbero il discorso salvezza alla penultima giornata, guadagnandosi la permanenza aritmetica in Serie A.

I padroni di casa, dal canto loro, pur non avendo più nulla da chiedere al campionato hanno dimostrato già nella partita contro la Juventus di voler chiudere con orgoglio la stagione, come testimonia il pari conquistato a Torino. Marco Baroni potrà affrontare la sfida con l’organico praticamente al completo, eccezion fatta per Thomas Henry, espulso contro il Toro e squalificato per due giornate. Nonostante le molte assenze, Stefano Colantuono ha chiesto ai suoi di salutare con onore il proprio pubblico nell’ultima partita casalinga in Serie A. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Verona

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Weissmann. All. Colantuono

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona* e Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 15

*una partita in meno