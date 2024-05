Il Verona festeggia la salvezza contro la Salernitana: decidono Suslov e Folorunsho | HIGHLIGHTS

Missione compiuta per il Verona: 2-1 in casa della Salernitana e salvezza blindata con una giornata d’anticipo

Marco Baroni e il Verona sono riusciti a suggellare la loro impresa. Nonostante una rosa stravolta a gennaio, i gialloblù hanno compiuto la grande rimonta per la salvezza, sancita definitivamente con il successo di oggi in casa della Salernitana. All’Arechi, il 2-1 con le reti di Suslov e Folorunsho (Maggiore per i granata accorcia nel finale) permette di certificare la permanenza in Serie A con novanta minuti di anticipo.

Gara che il Verona gestisce con calma e lucidità dall’inizio, di fronte una Salernitana non particolarmente aggressiva che lascia fare. Un paio di buoni interventi di Fiorillo a tenere botta, prima dell’uno-due nella seconda parte del primo tempo con il sinistro dal limite di Suslov e il tocco sotto porta di Folorunsho che indirizzano la sfida. Nella ripresa, la reazione granata si vede solo con un paio di tentativi del subentrato Candreva, mentre il Verona va vicino a ripetizione alla terza rete con Noslin che spreca due volte e con un palo clamoroso di Folorunsho. Sussulto nel finale con Maggiore che accorcia dopo il palo di Pierozzi, ma gli scaligeri centrano una meritata salvezza e potranno giocare all’ultima giornata con l’Inter senza affanni.

SALERNITANA-VERONA 1-2 – 22′ Suslov (V), 48′ pt Folorunsho (V), 90′ Maggiore (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce e Verona 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno

Gli highlights del match