CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / C'è anche Paul Pogba tra i calciatori destinati ad infiammare il calciomercato estivo.

Il centrocampista francese resta il sogno in entrata dellae dall'Inghilterra giungono ulteriori conferme sul possibile colpo bianconero: secondo quanto riportato dal 'Manchester Evening News', infatti, il classe 1993 ha confermato ai propri compagni di squadra la volontà di lasciare ilnella prossima estate.

Calciomercato Juventus, Pogba vuole lasciare lo United: le ultime sul suo futuro

Ulteriore assist a Juve e Real Madrid, dunque, da parte dell'ex bianconero. Paratici dovrà infatti vedersela con i 'Blancos', l'altra forte pretendente sul giocatore. Il francese è in scadenza di contratto nel 2021 con i 'Red Devils' che hanno un'opzione per prolungare di un'ulteriore stagione, ma il futuro dell'ambito centrocampista sembra ormai segnato. Inoltre, con l'avvicinarsi della scadenza dell'attuale contratto lo United potrebbe abbassare le altissime richieste per il cartellino, attualmente ancora oltre i 100 milioni. Si profila un'estate piuttosto infuocata sul fronte Pogba.

