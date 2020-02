CALCIOMERCATO INTER ASAMOAH / Kwadwo Asamoah sembra destinato a lasciare l'Inter al termine della stagione. Quella che sta vivendo, la seconda in nerazzurro, è a dir poco negativa a causa di continui problemi al ginocchio.

Calciomercato Inter, Asamoah verso l'addio: le ultime

In panchina a Udine, il ghanese non gioca titolare da fine ottobre, mentre l'ultimo spezzone di gara risale a due mesi fa: per la precisione al 12 dicembre, venti minuti scarsi nel match casalingo contro la Roma.

In scadenza nel giugno 2021, il 31enne di Accra potrebbe avere mercato soprattutto in Turchia. Prima del suo trasferimento in nerazzurro, avvenuto ricordiamo a costo zero dato che era in scadenza con la Juventus, Asamoah fu infatti molto vicino al Galatasaray.

