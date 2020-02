JUVENTUS FIORENTINA PRADE' COMMISSO NEDVED / La 22/a giornata di Serie A si è contraddistinta soprattutto per gli episodi dubbi di Juventus-Fiorentina con annessa botta e risposta sull'asse Nedved-Commisso. Polemiche post-gara che non si sono ancora placata, e che animano anche il day after come confermato dalle ultime dichirazioni del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ai microfoni di 'Radio Toscana': "Non è proprio un giorno meraviglioso, ma andiamo avanti. Ci vogliono almeno un paio di giorni per metabolizzare giornate come quelle di ieri. Il calcio è così: se vinci anche se piove non ti interessa, oggi invece sei triste. Domani però ripartono gli allenamenti e noi dobbiamo però pensare agli obiettivi futuri".

Fiorentina, Pradè sugli episodi e la reazione di Commisso

Pradè ha continuato: "C'è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo evidenziato per correttezza. Anche quando volevamo farlo Commisso ci ha sempre detto di no ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il nostro presidente ha preso una posizione e questo mi dà grande forza, mi inorgoglisce molto". Infine il ds della Fiorentina prova a stemperare i toni: "Ci tengo a dire che non abbiamo problemi con la classe arbitrale, vogliamo solo il nostro. Serve chiarezza su alcuni episodi. Commisso sta cercando di capire come funziona il sistema Lega o quello della Federazione. Adesso vuole difendere Firenze. Ieri eravamo in una situazione arrivata al limite. Commisso ci dà grande forza con la sua tutela per tutti".

