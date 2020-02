CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC VIVIANO / Brutte notizie per Antonio Conte: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Samir Handanovic sarà out per almeno 3 settimane a causa della frattura rimediata al mignolo venerdì in allenamento: il capitano dell'Inter salterà con ogni probabilità il derby di Milano e la sfida importantissima all'Olimpico contro la Lazio.

Lo staff medico controllerà le sue condizioni giorni dopo giorni ma al momento sembra non filtrare particolare ottimismo. Ieri in campo contro l'Udinese è scesotra i pali della porta nerazzurra: il vicenon ha sfigurato e per questo la dirigenza dell'Inter ha deciso di non intervenire sul mercato. L'orientamento infatti è quello di non tesserare un altro portiere nonostante sul mercato sia disponibile l'ex Emilianoche ha chiuso la sua esperienza alloe che ancora non si è accasato.

