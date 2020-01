CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MILIK / Bisognerà attendere per il rinnovo di Arkadiusz Milik. Gli agenti dell'attaccante, come raccolto da Calciomercato.it, si trovano in questo momento in Polonia e per ora il summit col Napoli per prolungare il sodalizio attualmente in scadenza nel 2021 è stato rimandato.

Calciomercato Napoli, Milik attende il rinnovo

Il club azzurro, infatti, ha altre urgenze in questi giorni (dall'affare Politano alle varie trattative in uscita), ed ha rinviato i discorsi sui rinnovi contrattuali a febbraio, a mercato chiuso.

Filtra ottimismo, comunque, sulla situazione dell'ex, il cui desiderio è continuare la sua avventura a Napoli, dov'è felice ed ha segnato 30 gol nelle ultime 62 presenze.

