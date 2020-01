CALCIOMERCATO INTER POLITANO ROMA / Il giallo Politano non ha ancora un suo epilogo. Sfumato lo scambio con Spinazzola, la Roma resta comunque in agguato per assicurarsi le prestazioni dell'esterno offensivo, in uscita dall'Inter visto che non rientra più nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' non è ancora chiusa la trattativa con il, che nei giorni scorsi si è inserito prepotentemente per l'ex Sassuolo. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, Politano tra Napoli e Roma: ore decisive

Un aggiornamento che conferma quanto raccontato in precedenza da Calciomercato.it, con la Roma sempre in corsa per Politano visto anche il gradimento del giocatore per il ritorno nella Capitale. Con il Napoli - che ha raggiunto un'intesa di massima con l'Inter - non ci sarebbe ancora l'accordo sull'ingaggio dopo l'incontro di mercoledì a Milano tra il Ds partenopeo Giuntoli e l'entourage del numero 16. Da non sottovalutare neanche l'interesse del Siviglia tra Roma e Napoli: sono ore caldissime per il futuro di Politano.

