COPPA ITALIA NAPOLI LAZIO INZAGHI LUIS ALBERTO / Simone Inzaghi perde Luis Alberto per la decisiva trasferta di Coppa Italia sul campo del Napoli. Intervistato ai microfoni di 'Lazio Style Channel' alla vigilia del match dei quarti di finale, l'allenatore biancoceleste ha infatti annunciato: "Per il match di domani convocherò l'intera rosa tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto". Il centrocampista spagnolo è alle prese con un risentimento al flessore.

Coppa Italia, Inzaghi: "A Napoli per vincere"

Sulla settimana che attende la sua squadra e gli azzurri di Gattuso, poi: "In questa settimana sfideremo il Napoli e la Roma: ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domani perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia. Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo a Napoli per offrire una grande prestazione e passare il turno".

