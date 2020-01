CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM / L'Inter insiste su Christian Eriksen e i prossimi giorni potrebbero sancire il trasferimento del danese in nerazzurro. Da Londra, arriva un indizio forse decisivo per il buon esito della trattativa.

Il giocatore infatti non compare nell'undici titolare del, che alle 13.30 scende in campo inin casa deldunque smentisce le sue dichiarazioni della vigilia, lasciando il giocatore in panchina. Eriksen è sempre più vicino alla Serie A.

