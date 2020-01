CALCIOMERCATO MILAN ARSENAL CALHANOGLU MIKEL ARTETA/ Secondo quanto riportato dal 'Mirror' nella giornata di ieri, l'Arsenal di Mikel Arteta, in ripresa nel campionato di Premier League, avrebbe richiesto informazioni per il prestito dal Milan di Stefano Pioli di Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo arrivato in rossonero dal Bayer Leverkusen.

Da Londra quindi, continuano a bussare per i giocatori del Milan. Dopo l'interessamento del Tottenham per Piatek, ora è l'Arsenal che avrebbe intenzione di portare all'Emirates Stadium Calhanoglu. Secondo il tabloid inglese inoltre, il Diavolo potrebbe acconsentire alla partenza del turco, ma andranno definite bene le condizioni dell'addio.