Milan, addio Piatek | Dopo Ibrahimovic un altro ritorno gratis!

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK SILVA - Zlatan Ibrahimovic è tornato! Chi aveva dei dubbi sulla sua tenuta fisica e sulla sua vena realizzativa dopo gli anni di 'riposo' nella Major League Soccer americana ha avuto le risposte dal campo. Il 38enne centravanti svedese è stato tra i migliori in campo ieri nel successo esterno contro il Cagliari: un gol con il sinistro e uno (annullato per fuorigioco) di testa da vero bomber. Oltre al solito lavoro per la squadra e al timore che ha impresso nella difesa avversaria. Il Milan gongola nella speranza che la vittoria in terra sarda possa rappresentare la svolta della stagione.

Forse anche sul terreno del calciomercato

Calciomercato Milan, dietrofront Rebic: riecco Andre Silva

A fare notizia, oltre al ritorno al gol di Ibrahimovic, è stata anche la scelta del tecnico rossonero Pioli di lasciare in panchina per tutti i 90 minuti Piatek. Il centravanti polacco è infuriato con il Milan ed ha già le valigie pronte con destinazione Premier League. Oltre all'ex genoano, a lasciare Milanello potrebbe essere un altro attaccante: stiamo parlando di Ante Rebic, che non è mai riuscito a trovare spazio nemmeno ai tempi di Giampaolo. A quel punto però servirebbe un rinforzo davanti: con l'Eintracht Francoforte si studia la possibilità di rifare lo scambio con André Silva. Il portoghese, partito bene in Bundesliga, non segna ormai da oltre tre mesi ed ha perso il posto da titolare. In Germania sarebbe felici di 'restituirlo' ai meneghini e di riprendere il croato.

