CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN GABIGOL TOTTENHAM / L'Inter accelera. Vidal resta difficile, si attende una risposta entro il 15 gennaio ma in ogni caso i 12 milioni offerti non basteranno e il Barcellona non lo vuole lasciar partire. Marotta intanto sta provando a cedere anche Gabigol, tra il Flamengo e alcuni club inglesi, e Politano che ha gli occhi di Milan, Fiorentina e Napoli. Viste le difficoltà per arrivare al cileno, i nerazzurri hanno virato con decisione su Christian Eriksen.

Il Tottenham, scrive 'Tuttosport', ha aperto alla cessione immediata per non perderlo a zero a giugno: ci vogliono circa 20 milioni.

L'agente del danese Martin Schoots è in arrivo a Milano e già oggi potrebbe incontrare la dirigenza nerazzurra: la proposta dell'Inter è di 10 milioni d'ingaggio al giocatore e se ci sarà l'ok Marotta ha intenzione di chiudere subito, magari proponendo una contropartita al Tottenham che sarebbe in questo caso Vecino. Da non scartare comunque lo scambio con il Milan tra Politano e Kessie. Sul fronte Giroud, invece, il Chelsea chiede 10 milioni mentre i nerazzurri sono fermi alla metà forti dell'accordo già raggiunto con il calciatore.