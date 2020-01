CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / Inter concentrata sul presente ma con un occhio di riguardo anche al futuro. La dirigenza nerazzurra nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l'entourage di Sebastiano Esposito, talento classe 2002 promosso da tempo in prima squadra da Conte.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, colpo Eriksen: le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, da Messi a Bartomeu: il Barcellona in pressing su Vidal

Calciomercato Inter, Esposito sarà blindato in estate.

Augusto Carpeggiani, agente e procuratore del canterano nerazzurro, ieri ha fatto visita alla sede dell’Inter per fare il punto sul proseguo della stagione e sul futuro. Esposito sino a fine stagione reciterà l’attuale parte in rosa, a meno che non dovessero crearsi i presupposti per l’ingaggio di un nuovo attaccante con Giroud e Llorente i primi nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e solo allora potrà sottoscrivere un contratto sino al 2025: ovviamente a cifre superiori agli attuali 100 mila euro e per respingere il possibile ritorno di alcune big europee, Paris Saint Germain su tutte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, da Eriksen a Young e Douglas Costa | Le big fanno affari in Premier

Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: si riapre la pista Marcos Alonso

Inter, svolta Gabigol e assist per Vidal