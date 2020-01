JUVENTUS RONALDO SARRI DAMASCELLI - La Juventus apre alle grande il 2020 con un netto successo casalingo 4-0 contro il Cagliari. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, che ha messo a segno la sua prima tripletta in Serie A.

Tutto perfetto? Non esattamente, almeno per il giornalista sportivo e tifoso bianconero Tony, che nel suo editoriale su 'Radio Radio' non risparmia critiche: "Senza i gol dila Juve incontrerebbe difficoltà, vittima di un gioco prolisso voluto dache, ancora una volta, ha cambiato scelte lasciandoin panchina e incasinando la fase offensiva con, a volte irritante per la sua lentezza al primo scatto. Ancora a riposo, per un mistero della fede o dei capricci,... Così facendo svaluta il patrimonio messogli a disposizione dal club, dal quale Sarri continua a essere distante in molte cose".

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Sarri e il caso de Ligt: "Pronto a firmare"

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, sfida all'Inter: i colpi scudetto di gennaio