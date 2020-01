CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR MANCHESTER CITY / Ha giocato tutti i minuti di tutte le partite: Milan Skriniar è il vero insostituibile dell'Inter di Antonio Conte che comanda la classifica di Serie A insieme alla Juventus.

Reduci dal successo di, i nerazzurri devono fare i conti con l'insidiaper il loro difensore: come si legge sull''Express', infatti, Guardiola ha messo in cima alla lista dei suoi desideri lo slovacco exe la società sarebbe pronta a tutto pur di accontentarlo.

LEGGI ANCHE---> Inter, Conte nei guai contro l'Atalanta: due assenze pesantissime

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Skriniar a gennaio

La volontà di Pep Guardiola è di rinforzare la sua difesa nel mercato di gennaio, considerati i diversi infortuni subiti in stagione e il lungo stop di Laporte: il nome fatto dal manager spagnolo è quello di Skriniar, già accostato al Manchester City la scorsa estate quando l'Inter fece muro e si oppose alla cessione.

Per tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Questa volta il club inglese è pronto a fare un'offerta irrinunciabile, battendo la cifra record spesa per un difensore che finora è di poco sotto ai 90 milioni (87,5 per Maguire dal Leicester al Manchester United). Difficile però che Conte e Marotta lascino partire a stagione in corso un pilastro della loro squadra, il vero inamovibile dell'undici titolare del tecnico salentino: Skriniar non ha mai saltato un minuto di gioco tra campionato e Champions e sarà costretto a farlo per la prima volta contro l'Atalanta, in quanto squalificato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, annuncio di Lautaro su clausola e futuro