CALCIOMERCATO JUVE RABIOT DEMIRAL CAN / La Premier League continua a guardare con molto interesse in casa Juventus.

Tanti gli obiettivi delle big inglesi nelle fila dell'undici bianconero, con in particolare ilche potrebbe farsi sotto per qualche elemento della rosa di Maurizio

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, Paratici svela tutto: Kulusevski, Emre Can, Rabiot...

Come in altre occasioni, anche questo pomeriggio sono presenti sulle tribune dell''Allianz Stadium' alcuni emissari dei 'Red Devils' per il match tra i campioni d'Italia e il Cagliari. Oltre ad Emre Can, che partirà comunque dalla panchina, lo United sarebbe pure sulle tracce di Rabiot stando alle indiscrezioni ribalzate negli ultimi giorni dal Regno Unito, con l'ex PSG che potrebbe rientrare nell'operazione per il ritorno di Pogba a Torino. Da non trascurare una possibile offensiva del sodalizio di Manchester anche per Demiral, nel mirino pure di Leicester, Arsenal, City e Borussia Dortmund ma ritenuto incedibile ad oggi dalla Juventus.

Per tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!