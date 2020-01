Calciomercato Inter, denuncia Vidal: ecco il verdetto

CALCIOMERCATO INTER DENUNCIA VIDAL / Nei giorni scorsi la rottura con il Barcellona, oggi il messaggio distensivo sui social: il futuro di Arturo Vidal continua a non essere chiaro e si arricchisce sempre più di nuovi capitoli.

Dalla Spagna giunge notizia che la denuncia degli avvocati del centrocampista al club blaugrana, che reclamava 2,4 milioni di euro di bonus per aver disputato il 60% delle partite ufficiali ( per la società gli accordi prevedevano 45 minuti in campo per ogni presenza, circostanza non verificatasi), avrebbe ricevuto risposta: la commissione mista formata dall'AFE e dalla LFP- secondo quanto riportato da Cadena SER - avrebbe rigettato il reclamo, negando il risarcimento, poiché non si tratterebbe di un inadempimento ma di un'interpretazione personale del contratto da parte del giocatore. Adesso Vidal - se intende procedere con la denuncia contro il Barcellona - potrebbe decidere di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Difficile capire che risvolti potrà avere la risposta della commissione: l'Inter ovviamente osserva interessata. Non è un segreto, infatti, che per i nerazzurri Arturo Vidal rappresenti il primo obiettivo per il centrocampo. Antonio Conte vuole il cileno per continuare a coltivare il sogno Scudetto.

