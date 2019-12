CALCIOMERCATO INTER VIDAL ZANETTI / In casa Inter continua a tenere banco l'intrigo di mercato legato al nome di Arturo Vidal, principale obiettivo nerazzurro per il centrocampo di Conte. Negli ultimi giorni si è parlato parecchio anche della diatriba tra il cileno ed il Barcellona per cercare di lasciare il club catalano ed accasarsi finalmente a San Siro.

A commentare l'operazione ci ha pensato anche il vice presidente nerazzurro Javier, che ha detto la sua sul mediano del Cile.

Calciomercato Inter, Zanetti su Vidal: "Cerchiamo calciatori che possano alzare il livello”

Zanetti ai microfoni di 'Espn' non si sbilancia troppo sull'ipotesi di accogliere all'Inter Arturo Vidal: "Vedremo come andrà il mercato, abbiamo un mese di tempo. Vidal è un giocatore di gerarchia e personalità, vedremo quello che accadrà. Però stiamo cercando giocatori che sicuramente possano alzare il livello della rosa, che già in questo momento è buono”.

Identikit tracciato quindi da parte di Zanetti che di fatto elogia Vidal e non chiude di certo le porte per il futuro, rimandando il discorso alla riapertura del mercato di gennaio. Il cileno sarebbe un tassello fondamentale per l'evoluzione della squadra di Conte.

