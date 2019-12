CALCIOMERCATO ROMA COHEN / Yonatan Cohen finisce nel mirino della Roma. Secondo alcuni rumors provenienti da Israele, il club giallorosso ha palesato il suo interesse per il 23enne esterno israeliano in forza al Maccabi Tel Aviv. Autore di 7 gol e altrettanti assist in questa stagione, il 23enne piace soprattutto al tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Per Cohen, però, va sconfitta la concorrenza dello: il club ucraino è avanti anche in virtù degli ottimi rapporti con i suoi agenti, gli stessi diseguito a lungo dalla stessa Roma e trasferitosi nelle file dei 'Minatori' nella passata stagione.

