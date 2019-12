CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Non solo rinforzi a centrocampo. Antonio Conte si aspetta un intervento anche nel reparto offensivo da parte della dirigenza dell'Inter per la finestra di gennaio. Un vice-Lukaku per consentire al tecnico una maggiore rotazione tra campionato ed Europa League. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Calciomercato Inter, offensiva West Ham per Giroud

Oliver Giroud rappresenta un'alternativa di caratura internazionale ed esperienza, senza dimenticare un possibile affare con il Napoli per Llorente.

Il francese campione del mondo piace a Conte ed ha aperto ad una partenza dalvisto il poco minutaggio (soltanto 3 presenze da titolare) avuto finora con Lampard. La concorrenza però non manca: Lione e Glasgow Rangers guarderebbero con attenzione a Giroud, con lache avrebbe chiesto informazioni e disturbare la grande rivale. A queste squadre - riporta il 'Sun' - si sarebbe aggiunto anche ildopo il cambio in panchina con l'arrivo diper l'esonerato Pellegrini. La dirigenza degli 'Hammers' sarebbe infatti pronta ad un mercato importante a gennaio per accontentare il nuovo manager e rinforzare la rosa.

