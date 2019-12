CALCIOMERCATO VILLARREAL GIUSEPPE ROSSI / Senza squadra ormai da oltre un anno, Giuseppe Rossi, attaccante classe '87 è in cerca di una nuova avventura.

Negli ultimi tre mesi si è allenato con il, sua ex squadra, ma il suo impegno non sembra essere bastato a strappare un contratto. Secondo quanto riportato da 'AS' infatti, il 'sottomarino giallo', dopo aver attentamente valutato ogni opzione, ha deciso di non tesserare ufficialmente Giuseppe Rossi in quanto non rientra nei piani del club vista l'abbondanza in attacco. Per le ultime notizie sulla sessione di gennaio di calciomercato---> clicca qui

Il reparto è infatti già ben coperto dai vari Gerard Moreno, Carlos Bacca, Toko Ekambi e Samu Chukwueze, e non è prevista alcuna cessione nel prossimo mercato invernale. A Rossi sarà comunque permesso di continuare ad allenarsi con la prima squadra del Villarreal, ma lsenza reali chance di poter tornare in campo quest'anno in Liga.

