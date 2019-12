Inter-Genoa, Conte ritrova il centrocampo. Doppia bocciatura

INTER GENOA CONTE / Antonio Conte sorride per la sfida contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro, che oggi dovrà fare a meno degli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez, ritrova in mediana anche Gagliardini dal 1' oltre a Candreva e Borja Valero. In panchina si rivede invece Sensi, assente dal match di Dortmund contro il Borussia in Champions League. In attacco, visto l'assenza del 'Toro', prima assoluta da titolare in Serie A per il baby classe 2002 Esposito.

Nuova bocciatura per, sempre più lontano a gennaio dai nerazzurri, mentre in difesa fa rumore l'esclusione di Godin in favore di

Partita da dentro o fuori per l'ex Thiago Motta, applauditissimo dal pubblico interista, che si gioca la permanenza sulla panchina dei 'Grifoni' nella sfida di 'San Siro'. Il tecnico italo-brasiliano si affida a Pinamonti in attacco, con Agudelo e Sanabria sulla trequarti. Novità a centrocampo, dove sarà titolare il polacco Jagiello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, bomba dalla Spagna | Godin ha chiesto la cessione a gennaio!

Calciomercato Inter, si complica la pista Soumare: ecco perché