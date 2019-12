CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Antonio Conte non demorde continuano a spingere per l'acquisto a gennaio di Arturo Vidal.

Il Barcellona ha alzato la posta a 25 milioni di euro, probabilmente per respingere definitivamente l'Inter che invece continua il pressing facendo leva sulla volontà del cileno di abbandonare i blaugrana e ricongiungersi col suo 'mentore' a Milano.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter, Kulusevski a gennaio? Ecco la 'condizione'

Calciomercato Inter, Vidal deve 'rompere' col Barcellona: ipotesi obbligo di riscatto

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' Beppe Marotta si aspetta una 'mossa', un gesto forte da parte del classe '87 per arrivare alla rottura totale col Barça obbligandolo di fatto a dar via l'ex Juve. Una 'svolta' all'operazione potrebbe arrivare entro Capodanno. Alla fine l'Inter potrebbe 'assecondare' in parte le richieste dei catalani inserendo l'obbligo di riscatto - condizionato però a presenze e non solo - al posto del semplice diritto.

