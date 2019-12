JUVENTUS BUFFON MANCINI / Gianluigi Buffon uomo dei record: già conquistati quelle di imbattibilità in Serie A, di scudetti vinti e di presenze in Nazionale, il portiere della Juventus è pronto a eguagliare questa sera contro la Sampdoria il primato di presenze nel massimo campionato detenuto da Paolo Maldini. Il forfait di Szczesny apre la strada al record che poi nel corso della stagione sarà battuto ma per Buffon gli obiettivi stagionali non finiscono qui: già perché il portiere punta, con tutta la Juventus del resto, a quella Champions che ancora manca nella sua bacheca.

Juventus, Mancini tentato da Buffon gli Europei

Ma oltre la Champions ci sarebbe anche un altro obiettivo cui Buffon starebbe pensando: partecipare agli Europei, magari anche da terzo portiere. Una ipotesi che - secondo quanto riferisce 'Libero' - non lascia indifferente il commissario tecnico Roberto Mancini che anzi sarebbe tentato di convocare Buffon che accetterebbe, come già fatto nel club, anche un ruolo da comprimario. Una presenza da uomo spogliatoio, da chioccia per i tanti giovani che saranno presenti nella lista dei 23 dell'Italia per il torneo. Un modo anche da parte di Buffon di vendicarsi del mancato record di partecipazioni ai Mondiali, sfumato per la mancata qualificazione dell'Italia.

