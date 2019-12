Inter, nuova pista a sorpresa per il centrocampo

CALCIOMERCATO INTER GEDSON FERNANDES / L'Inter cerca rinforzi pronti subito per accontentare le richieste di Antonio Conte, ma non si farà trovare impreparata qualora dovessero presentarsi altre occasioni.

Come Gedsonad esempio, elemento più futuribile che per il presente, ma grande talento e potenziale affarone. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Secondo quanto scrive oggi 'Tuttosport' il centrocampista classe '99 dopo la rottura col tecnico del Benfica è praticamente fuori dai piani e può lasciare i portoghesi già a gennaio. Sarebbe stato quindi offerto proprio all'Inter, dopo che in estate era stato un obiettivo del Milan scontratosi poi con la richiesta da 30 milioni di euro. Ora le cifre si sono notevolmente ridimensionate alla luce delle ultime vicende e gli uomini mercato interisti lo stanno valutando.

