CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BERNARDESCHI / Nuova chance per Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. Maurizio Sarri è pronto a rilanciare i due centrocampisti per l'anticipo di domani pomeriggio in campionato contro la Sampdoria. Per il francese ex PSG sarebbe una conferma dopo la titolarità con Bayer Leverkusen e Udinese, mentre il Nazionale azzurro tornerebbe dall'inizio sulla trequarti vista la panchina nell'ultima di campionato contro i friulani. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Sarri è stato chiaro nelle ultime dichiarazioni su Rabiot: "Rabiot è in crescendo, ha bisogno di minuti e di giocare. Il suo adattamento con il calcio italiano non è stato facile", le parole del tecnico di Figline. Il classe '95' non ha convinto con il Bayer in Champions, mentre con l'Udinese ha dato qualche segnale di risveglio.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Bernardeschi deludono: gli scenari sul futuro

Troppo poco però viste le aspettative di inizio stagione, con il giocatore strappato alla concorrenza delgrazie ad un ricco ingaggio da 7 milioni di euro più bonus.

Neanche Bernardeschi è riuscito a fornire finora un rendimento soddisfacente, con l'ex Fiorentina che fatica a compiere il salto di qualità in bianconero. Prestazioni altalenanti per il fantasista numero 33, che sulla trequarti sta faticando più del previsto. I fischi dei tifosi dell''Allianz Stadium' lo hanno ferito, mentre Sarri lo ha ripreso dopo l'ultima gara: "Quando un giocatore fa il terzo tocco, se potessi andrei via. Un po' è frutto dell'abitudine, in altre gli manca un pizzico di visione. E' un qualcosa che deve trovare". Bernardeschi è chiamato subito a dare una svolta alla sua stagione, per non finire nella lista dei cedibili la prossima estate del CFO Paratici. Il Barcellona si fece avanti la scorsa estate quando la Juve chiese informazioni su Rakitic, con il mancino classe '94 che ha estimatori anche in Premier League con il Chelsea in prima fila. Nel Regno Unito, soprattutto il Tottenham, guarda invece con attenzione al momento di Rabiot: il francese rischia il taglio già a gennaio se dovesse continuare a deludere, o se arrivasse alla Continassa un'offerta allettante per il suo cartellino.

