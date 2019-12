CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI IBRAHIMOVIC / L'uscita di scena del Bologna dopo l'annuncio pubblico di Walter Sabatini segna una tappa importante, probabilmente decisiva, nella lunga telenovela Ibrahimovic. "Non verrà a Bologna, ha fatto altre scelte" le parole del dirigente rossoblu, confermando che la decisione dell'attaccante svedese sulla sua nuova avventura dopo l'addio ai Los Angeles Galaxy è stata ormai presa. Pochi dubbi sul fatto che non ci sarà alcun colpo di scena clamoroso con il ritiro, così come appare ormai tramontata ogni ipotesi all'estero: tutto pronto per il grande ritorno di Ibrahimovic in Serie A e, salvo sorprese, al Milan. Le ultimissime notizie di mercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan e Napoli, ultimi dettagli per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di tornare al Milan come nuovo (chissà se ultimo) atto della sua lunghissima carriera.

Una decisione che non riguarda puramente la sfera calcistica, ma anche gli interessi familiari e gli affari. Niente da fare quindi per il? A quanto pare. Anche se dal Milan filtra cautela : i rossoneri sono convinti di aver messo sul tavolo una proposta seria e concreta proponendo secondo indiscrezionidi contratto ed altri 4 per un'eventuale nuova stagione insieme. Offerta che invece non sembra soddisfare il giocatore. Per questo uno staff di consulenti esterni starebbe lavorando alla definizione di un affare che comunque pare ben avviato. Anche se da Casa Milan si sarebbero aspettati una risposta in tempi più brevi, e quindi è qui che risiedono le ultimissime speranze del Napoli che intanto sta per affidarsi a Gennaro Gattuso in panchina

