CALCIOMERCATO INTER VIERI GENNAIO / Il mercato di gennaio si avvicina ad ampie falcate e l'Inter sembra una delle squadre più attive in quest'ottica. I nerazzurri di Conte necessitano di qualche piccolo ritocchino alla riapertura delle ostilità, con la mediana reparto maggiormente attenzionato in ottica rinforzi.

Da profili spendibili per il futuro comea pedine utilissime nell'immediato come Arturo, che darebbe quel giusto di mix di forza, qualità ed esperienza ad una squadra di livello ma ancora acerba da certi punti di vista come ammesso dallo stesso Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Inter, colpo Vidal: incontro col Barcellona!

Calciomercato Inter, pronti i colpi: lo dice Vieri

L'Inter è quindi pronta a piazzare i colpi giusti a gennaio per soddisfare le richieste di Conte. A far sognare ulteriormente i tifosi ci ha pensato anche Christian Vieri, ex attaccante nerazzurro che ai microfoni di 'Tiki-Taka' ha ammesso: "So che a gennaio all’Inter arriveranno grandi giocatori, ma non posso dire altro, mi hanno detto proprio di stare zitto e di non dire in tv. Niente a nessuno, non posso se no ve lo direi ma è top secret".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Juventus e Inter all'assalto di Milinkovic: la replica di Lotito

Calciomercato Inter, Asamoah preoccupa: ritorno di fiamma per Conte

Inter, ESCLUSIVO Mazzola: "Stravedo per Lautaro. Alla Juve non seguono Sarri"