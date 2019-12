CALCIOMERCATO MILAN PSG KURZAWA / Sì all'addio a gennaio, ma solo in caso di una congrua proposta economica. Layvin Kurzawa è in uscita dal Paris Saint-Germain. Il giocatore, il cui contratto scadrà alla fine del prossimo giugno, può salutare il club transalpino già a gennaio. Lo spazio per lui è poco e l'obiettivo è tentare una nuova avventura, lasciando subito la società parigina. Kurzawa è stato accostato alla Juventus, soprattutto come possibile pedina di scambio in un affare che coinvolga Mattia De Sciglio, ma il club italiano che sembra essere in pole position sul giocatore è il Milan.

In casa rossonera Ricardoè in uscita e in caso di partenza del laterale difensivo svizzero, il Milan starebbe pensando proprio di virare su Kurzawa . Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Kurzawa via solo per 7 milioni di euro

Per riuscire ad arrivare a Kurzawa sembra però necessario versare nelle casse del Psg un indennizzo economico. Il club transalpino, riferisce 'L'Equipe', vuole 7 milioni di euro per lasciare partire il giocatore. Una cifra decisamente importante per un calciatore in scadenza di contratto e che non è certamente una prima scelta nella rosa di Tuchel. Bisognerà dunque vedere se il Milan sarà disposto ad investire quella cifra. Su Kurzawa c'è anche il forte interesse da parte di alcuni club di Premier League.

