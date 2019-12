INTER MATERAZZI IBRAHIMOVIC MILAN / Botta e risposta Materazzi-Ibrahimovic. Nella lunga intervista rilasciata a 'GQ' in cui ha annunciato il suo ritorno in Italia, l'attaccante svedese ha infatti dichiarato: "Ero alla Juventus e giocavo contro l'Inter, Materazzi mi fa un'entrata assassina e mi fa male. Come calciatore Marco era cattivo: ci sta, ma ci sono due modi di giocare da cattivo e uno è per farti male. Poi vado all'Inter, al Barcellona e al Milan. La prima partita è il derby 2010/2011, sono tutti contro di me e questo mi carica. Arrivo al rigore e chi mi fa fallo? Sempre Materazzi: 1-0 per noi.

Nel secondo tempo mi carica e io gli faccio una mossa da Taekwondo: l'ho mandato in ospedale. "Aspettavo questo momento da quattro anni", dissi a".

Pronta la replica social dell'ex difensore, che ha risposto con uno sfottò su Instagram ricordando il triplete della sua Inter: "Veni... Vidi.... Vici! Sempre e comunque grazie Zlatan Ibrahimovic... Senza di te non l'avremmo mai vinta".

