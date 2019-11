Liverpool-Napoli, Giuntoli: "Nessun problema. C'è unità d'intenti"

LIVERPOOL NAPOLI GIUNTOLI / Clima teso in casa Napoli dopo le multe consegnate ai calciatori ma stasera la squadra di Carlo Ancelotti si gioca una fetta importante della stagione. Gli azzurri sono pronti a sfidare ad 'Anfield' i campioni d'Europa in carica del Liverpool, per la quinta giornata di Champions League.

Prima del calcio d'inizio del match contro i Reds ha parlato Giuntoli: "Un dirigente deve fare da collante ma siamo concentrati su questa partita, non pensiamo ad altro - ammette ai microfoni di 'SKy Sport' - C'è grande voglia di fare bene. La partita di oggi non può non farci essere concentrati, qualsiasi cosa sia successa, siamo stati fortunati che le multe siano arrivate adesso.... Vittoria effetto calmante? Siamo sempre stati bravi in Champions, una prova positiva qui ci darebbe slancio in campionato.

Non ci sono problemi, c'è unità di intenti, quando posso vorrei parlare di calcio..."

Liverpool-Napol, le scelte di Ancelotti

Carlo Ancelotti ha sorpreso tutti lasciando in panchina Callejon. A sostituirlo nel ruolo di esterno di centrocampo sarà Di Lorenzo, che giocherà dunque qualche metro più avanti. A ricoprire il ruolo di terzino ci sarà Maksimovic, che rispetto al match contro il Milan si sposta a destra per far spazio al centro a Manolas: "C'è la volontà di arginare la loro forza senza snaturarci - prosegue Giuntoli - Di Lorenzo ci può dare una mano anche in fase offensiva dunque non cambia nulla ma daremo un occhio importante di riguardo all'avversario più forte al mondo".

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Mané, Firmino, Salah. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Ruiz; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

