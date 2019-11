CALCIOMERCATO JUVENTUS TODIBO BAYER LEVERKUSEN / A Barcellona è ormai un esubero e può rappresentare un'importante occasione di mercato per le italiane, ma nel futuro di Jean-Clair Todibo sembra esserci sempre più la Bundesliga.

Il Bayer Leverkusen ha infatti messo nel mirino il difensore ex Tolosa: il club tedesco sta parlando con il Barcellona da oltre due settimane per il giocatore e ora la situazione sembra essere arrivata ad un punto di svolta.

Calciomercato Juventus, 10 milioni per Todibo

Secondo quanto riportato da 'Kicker', il Bayer Leverkusen avrebbe offerto 10 milioni di euro al Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Todibo. Il giocatore francese, accostato in Italia soprattutto alla Juventus, sembra quindi sempre più destinato a lasciare la Liga, destinazione Germania. Il club catalano vuole cedere il ragazzo a titolo definitivo, ma nella trattativa potrebbe essere inserita una clausola di recompra a favore della società blaugrana.

