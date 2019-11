CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Arrivato in sordina nel corso del mercato estivo con qualche scetticismo generale, Chris Smalling sta ora sorprendendo tutti. Nella Roma è un punto fermo, voleva rilanciarsi in giallorosso: ci sta riuscendo in maniera perfetta. L'inglese classe 1989, arrivato in prestito dal Manchester United, è riuscito in fretta a far dimenticare Manolas ed è un punto fermo della retroguardia romanista. Il suo riscatto è ora prioritario e a breve potrebbero esserci novità visto l'arrivo del suo entourage nella capitale. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Smalling

Smalling ha già deciso: vuole restare a Roma.

