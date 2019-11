SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Spal e Genoa, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella tredicesima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a rivedere le immagini dal monitor a bordocampo. Nel primo anticipo tra Atalanta e Juventus, viene richiamato Rocchi per il tocco di mano di Emre Can in area di rigore, ma il fischietto fiorentino non cambia idea. Lo fa due volte a vantaggio della Sampdoria, invece, Pairetto che prima annulla il gol di Nestorovski dell'Udinese e poi per decretare il penalty per il fallo di Troost-Ekong su Quagliarella.

Nel posticipo appena concluso tra Lecce e Cagliari, infine,ricorre al Var per il fallo di mano diche porta al rigore per i sardi.

Serie A, 13esima giornata: risultati e classifica senza Var

Atalanta-Juventus 1-3

Milan-Napoli 1-1

Torino-Inter 0-3

Bologna-Parma 2-2

Roma-Brescia 3-0

Sassuolo-Lazio 1-2

Verona-Fiorentina 1-0

Sampdoria-Udinese 1-2

Lecce-Cagliari 2-1

Spal-Genoa stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 35, Inter 34, Lazio 27, Cagliari 25, Roma 25, Atalanta 22, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Fiorentina 16, Udinese 14, Torino 14, Milan 14, Sassuolo* 13, Bologna 13, Sampdoria 12, Lecce 10, Genoa* 9, Spal* 8, Brescia* 7.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 35, Inter 31, Roma 27, Lazio 25, Cagliari 22, Atalanta 22, Napoli 22, Parma 20, Udinese 19, Verona 18, Torino 14, Bologna 14, Milan 14, Sassuolo* 13, Fiorentina 13, Lecce 14, Genoa* 11, Sampdoria 8, Brescia* 7, Spal* 7.

*Una partita in meno