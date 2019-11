CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANDZUKIC / Mario Mandzukic ancora al centro dei rumors di calciomercato. L'attaccante croato, finito ai margini del progetto Juventus, è pronto a lasciare Torino nel mese di gennaio. Sembrava destinato a trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del ManchesterUnited ma i Red Devils hanno cambiato obiettivi. L'idea, infatti, è quella di sostituire Lukaku e Sanchez con due innesti giovani e di qualità.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, assalto Sancho-Haaland: già a gennaio!

Per Mandzukic resta in piedi la pista che lo porta in Qatar, con l'Al-Sadd che potrebbe tornare a puntare su di lui con l'addio del bomber Baghdad Bounedjah. Non è da escludere, però, che l'ex Bayern alla fine resti a giocare in Italia per sfidare la Juventus. Nei giorni scorsi si è fatta avanti l'ipotesi Milan ma i rossoneri al momento sono concentrati su Zlatan Ibrahimovic, obiettivo numero uno per gennaio. Mandzukic potrebbe comunque sbarcare ugualmente a Milano: il croato - come riporta Il Giornale - continua ad essere nel mirino dell'Inter, che alla ricerca di un vice Lukaku per Antonio Conte.

Viene confermata dunque la suggestione Mandzukic dei nerazzurri , anticipata settimane fa da Calciomercato.it

LEGGI ANCHE ---> Inter, vice Lukaku: si affievolisce la pista Lasagna, le ultime di CM.IT

Juventus, ecco il sostituto di Mandzukic

I bianconeri, con l'addio di Mandzukic, potrebbero decidere di aggiungere in rosa un altro attaccante di esperienza.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

L'idea è quella di dare a Maurizio Sarri un calciatore che già conosce bene. Sono due i profili - stando al quotidiano - sul taccuino di Paratici, Giroud che piace anche all'Inter, e Mertens. Entrambi sono in scadenza di contratto e porterebbero ulteriore esperienza ai bianconeri per dare la caccia alla Champions League, vero obiettivo del club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, entra Icardi, esce Cristiano: spunta la clausola

Juventus, Lippi avverte l'Inter: "Scudetto? Presto non ci sarà storia"

Calciomercato Milan, da Ibra a Donnarumma: Raiola 'epicentro' rossonero!