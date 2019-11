JUVENTUS MARCHISIO MANDZUKIC / Claudio Marchisio ha annunciato il ritiro dal calcio nelle scorse settimane. Dopo l'esperienza allo Zenit in Russia, l'ex centrocampista della Juventus ha appeso le scarpette al chiodo per via anche dei frequenti infortuni al ginocchio. L'ambiente bianconero rimane però sempre caro al 'Principino', che in un'intervista su 'Tuttosport' si è espresso sul futuro di Mario Mandzukic e le prestazioni in campo della nuova Juve targata Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Marchisio: "Mi dispiace per Mandzukic"

Mandzukic vive una situazione da separato in casa alla Juventus, con il croato che non è stato mai utilizzato nella sagione in corso da Sarri. Sfumato l'addio nella sessione estiva del mercato, l'ex Bayern e Atletico ha le valigie pronte per lasciare Torino a gennaio alla riapertura della campagna trasferimenti. Una situazione non facile per il 33enne attaccante, con Marchisio che spezza una lancia in favore dell'ex compagno di squadra: "Mandzukic al Milan? I rossoneri hanno ottimi uomini di calcio che possono scegliere.

Io dico solo che, da amico, mi dispiace vedere Mario ai margini".

Juventus, Marchisio: "Cambio radicale con Sarri"

Marchisio, oltre al tema Mandzukic, si è soffermato anche sul momento della Juventus e le recenti polemiche in merito a Cristiano Ronaldo: "Le scuse del portoghese dopo il Milan? Non sta a me dirlo. Certe decisioni si prendono dentro nello spogliatoio. Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri? Ci può essere la curiosità ma io ho fatto altre scelte. Sta lavorando bene, vedo una squadra che esprime un buon calcio. Ha un'identità tattica diversa e i giudizi affrettati non servono quando c'è un cambio così radicale. Auguro di regalarmi, e regalare a tutti, il trofeo che a me sul campo manca. Per lo scudetto vedo un duello con l'Inter: Conte sa essere sempre decisivo".

