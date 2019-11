Calciomercato Roma, Kean torna protagonista in Italia!

CALCIOMERCATO ROMA MILAN KEAN ITALIA / Stagione complicata per Moise Kean. L'attaccante italiano non è ancora riuscito a lasciare il segno in Inghilterra. Tra Premier League ed EFL Cup ha totalizzato undici presenza senza però andare in gol. La situazione, come già raccontato, si è complicata ancora di più e nelle ultime tre partite l'ex Juventus non è sceso nemmeno in campo, anche per motivi disciplinari. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Kean è tornato in Italia per giocare con la Nazionale Under 21 e l'aria di casa è bastata per fargli ritrovare il sorriso oltre che il goal. Al 'Massimino' di Catania gli Azzurrini sono avanti dopo il primo tempo contro l'Armenia per 3 a 0. L'attaccante si è subito messo in mostra con una doppietta.

Una doppietta sotto gli occhi di tutti gli osservatori che stanno pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato, Kean ancora in Serie A: dalla Roma al Milan

Ad aver messo nel mirino Kean è soprattutto la Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un vice Dzeko: l'ex Juventus potrebbe far ritorno in Italia con la formula del prestito, i capitolini così rispedirebbero in Spagna Kalinic. Anche il Milan potrebbe decidere di puntare sul giovane italiano. Nelle ultime due sessioni di mercato il nome Kean è stato accostato ai rossoneri e a gennaio potrebbe tornare prepotentemente di moda ma attenzione anche ad altre due piste, che darebbero certamente più spazio a Kean: anche Bologna e Sampdoria, infatti, sono alla ricerca di un attaccante. Qui l'ex Juventus difficilmente non giocherebbe titolare.

