CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI RINNOVO / Sorpresa Bonucci: rinnovo in arrivo per il difensore della Juventus. Il capitano bianconero, vista l'assenza di Chiellini, è a Torino con il suo agente Alessandro Lucci per incontrare la dirigenza bianconera: un vertice che, secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', è stato programmato per il prolungamento del contratto di un anno con ritocco all'ingaggio. Possibile che Bonucci firmi un accordo fino al 2024 con un aumento dello stipendio, rivisto al ribasso dopo il ritorno dal Milan.

Calciomercato Juventus, rinnovo Bonucci: i dettagli

La firma a sorpresa potrebbe arrivare anche prima di altri rinnovi programmati e definiti da tempo: ad esempio è ormai fatta per Cuadrado, altro calciatore assistito da Lucci.

Per il colombiano, titolare inamovibile di Sarri da quando è stato 'retrocesso' sulla linea dei difensori, l'accordo è stato raggiunto da tempo e si aspetta soltanto la formalizzazione. Quella che potrebbe essere preceduta però dalla firma di: il difensore, leader anche della Nazionale di, in questa stagione ha già collezionato 16 presenze, giocando sempre da titolare sia in campionato che in Champions e non saltando neanche un minuto di gioco. Presenza costante, con prestazioni di livello quasi sempre elevato che hanno spinto la dirigenza ad allungare un contratto che già era abbastanza lungo (scadenza 2023) con il riconoscimento, anche a livello economico,

